Depremde enkaz altında kalan yavru kedi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ağır hasarlı binada bulunan yavru kedi ekiplerce kurtarıldı.

Adnan Menderes Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 13 bloktan oluşan Sefa Evler Sitesi'nde devam eden yıkım çalışmaları sırasında bloklardan birinin zemin katından kedi sesi gelince ekipler yıkıma ara verip, Osmaniye Belediyesi'nden yardım istedi. Bölgeye itfaiye ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yavru kedi, veteriner kontrolünün ardından Osmaniye Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kedinin bulunması ile yıkım çalışmalarına devam edildi. - OSMANİYE