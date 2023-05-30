Depremde enkaz altında kalan çift, itfaiyecileri ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında 30 saat kalan ve tedavileri süresince birer bacakları kesilen çift, kendilerini kurtaran itfaiyecileri ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında 30 saat kalan ve tedavileri süresince birer bacakları kesilen Sultan ve Kasım Zorkun çifti, kendilerini kurtaran Kayseri itfaiye erlerini ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ta geçen 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, Kasım ve Sultan Zorkun çiftinin oturduğu apartman yıkıldı. Enkaz altında kalan çift, 30 saat süren çalışmaların ardından Kayseri itfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kasım Zorkun'un sol, eşi Sultan Zorkun'un ise sağ bacağı kesildi. Hastanede tedavileri tamamlanan çift, Kahramanmaraş'a geri döndü. Kontrol için Kayseri'ye gelen çift, kendilerini enkaz altından çıkaran itfaiye erlerini ziyaret etti. Çift, kendilerini kurtaran erlere teşekkür etti. İtfaiye erleri de yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.