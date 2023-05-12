Depremde enkaz altında kalan adam, tedavi için ara verip oy kullanmak için memleketine döndü

Kahramanmaraş'ta depremde eşi, oğlu ve gelinini kaybeden Mevlüt Nedirli, enkaz altından çıkarıldıktan sonra sağ bacağı ile kolu ampute edildi. Ancak tedavisine ara vererek oy kullanmak için memleketine döndü. Nedirli, vatandaşlık görevini yapmak için geldiğini belirterek gençlerin geleceği için atacakları oyların önemine dikkat çekti.

KAHRAMANMARAŞ'ta, eşi, oğlu ve gelinini kaybettiği depremde 120'nci saatte enkaz altından çıkarıldıktan sonra sağ bacağı ile kolu ampute edilen Mevlüt Nedirli (68), oyunu kullanmak için Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisine ara verip, uçakla memleketine döndü. Vatandaşlık görevini yapmak için geldiğini belirten Nedirli, "Özellikle bizim atacağımız oylar gençlerimiz içindir. Biz geldik, geçiyoruz, yarınların geleceği gençlerdir" dedi.

Mevlüt Nedirli, 6 Şubat'taki ilk depreme Hayrullah Mahallesi'ndeki 7 katlı Birgül Apartmanı'nın 5'inci katındaki evinde yakalandı. Enkaz altında kalan Mevlüt Nedirli 120'nci saatte kurtarılırken, eşi Ayşe, oğlu Savaş Muhammet ve gelini Buse Nedirli ise hayatını kaybetti. Hastaneye götürülen Nedirli'nin sağ kolu ile bacağı ampute edildikten sonra ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve 14 Mayıs seçimleri için tedaviye 3 gün ara verdiğini belirten Mevlüt Nedirli, herkesi pazar günü sandığa davet ederek, "3 aydır tedavi görmekteyim. Kahramanmaraş'a oyumu kullanabilmek için geldim. Amaç, vatandaşlık vazifemi yerine getirmek. Pazartesi günü dönüş yapıp aynı tedavi yerine gideceğim. Buradaki amacımız, vatandaşlık görevimizi yapmak. Tüm insanlara önerim, vatandaşlık görevini herkes yapsın. Bu ülke hepimiz içindir, özellikle bizim atacağımız oylar gençlerimiz içindir. Biz geldik, geçiyoruz, yarınların geleceği gençlerdir. Bütün insanlar nerde olursa olsunlar, şehirlerine gidip oylarını kullansınlar" diye konuştu.