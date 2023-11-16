Asrın felaketinde 3 kardeşini ve annesi kaybeden Suriyeli Ahmed, 8 yıldır görmediği babasıyla Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan sınır kapısındaki tampon bölgede buluştu. Yıllar sonra gelen buluşmada göz yaşlarına boğulan baba ve oğlu, yaşamlarına Suriye'de devam edecek.

Depremde anne ve 3 kardeşini kaybeden Ahmed'in babasıyla duygulandıran buluşması

Sınırın sıfır noktasında 8 yıl sonra gelen buluşma; depremde annesini ve 3 kardeşini kaybeden Ahmed, babasıyla göz yaşları içerisinde buluştu

HATAY - Asrın felaketinde 3 kardeşini ve annesi kaybeden Suriyeli Ahmed, 8 yıldır görmediği babasıyla Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan sınır kapısındaki tampon bölgede buluştu. Yıllar sonra gelen buluşmada göz yaşlarına boğulan baba ve oğlu, yaşamlarına Suriye'de devam edecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriyeli Ahmed Selheb'de annesi ve 3 kardeşiyle birlikte depreme Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yakalandı. Depremde; Ahmed'in annesi ve 3 kardeşi vefat etti. Yalnız kalan Ahmed, en son 4 yaşındayken gördüğü babasıyla 8 yıl sonra Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan sınır kapısında buluştu. Tampon bölgesinde gerçekleşen kucaklaşmada; göz yaşları akarken Ahmed ve babası zor anlar yaşadı. Buluşmaya Türk Kızılay'ı ve Suriye Kızılay'ı iş birliğiyle gerçekleşti. Buluşmanın ardından karşı tarafa geçen Ahmed ve babası Mustafa yaşamını Suriye'de sürdürecek.

"Bu gün annemin ve kardeşlerimin hayatta olmasını çok isterdim"

Yıllar sonra yeniden buluştuğu babasıyla hayallerinin olduğunu belirten Ahmed,"Depremde 2 abim, ablam ve annem öldü. Babamın yanına Suriye'ye gideceğim. Babama seni çok seviyorum diyeceğim. Çok üzüldüm ama babama gideceğim için çok mutluyum. Babamla futbol oynamak istiyorum. Bu gün annemin ve kardeşlerimin hayatta olmasını çok isterdim" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı görevlisi Anusha Zubairy; iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarla baba ve oğulun bir araya geldiğini ifade ederek "Bizim içinde çok zor bir vakaydı. 8 yıldır babasını görmedi ve depremde annesiyle birlikte 3 kardeşini kaybetti. Bize talep Suriye Kızılay'ından geldi. Çocuğun babasıyla birleşmesi için. Bu süreçte vakayı birlikte yürüttük. 8 yıl sonra babasıyla bulaşacak, en son 4 yaşındayken babasını görmüştü" dedi.

Baba Mustafa Selheb'de evladıyla yıllar sonra buluştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.