Deprem sonrası tahliye edilen bina yıkıldı

Diyarbakır'da deprem sonrası tahliye edilen 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da deprem sonrası tahliye edilen 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Cengizler Caddesi'ndeki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. (DHA)