Depreme Adana'da yakalanan 4 çocuklu Aydoğan çifti, Antalya'ya taşınırken yaşanan kazayla yıkıldı. Çiftin eşyalarının ve çocuklarının içinde olduğu kamyon şarampole uçtu. Baba Murat Aydoğan, çocuklarının odasında hiçbir şeyin olmadığını ve üzerlerine giyecek kıyafet bile kalmadığını belirtti.

Deprem sarstı, kaza yıktı: "Kıyafetimiz bile kalmadı"

Depreme Adana'da yakalandılar, Antalya'ya taşınırken kazada yıkıldılar

Çiftin eşyalarının ve çocuklarının içinde olduğu kamyon şarampole uçtu

Yaşadıklarını anlatırken gözleri dolan baba Murat Aydoğan :

" Hem çocuklarımın hayatını kurtarmak hem de yaşadığımız psikolojiden uzaklaşmak için Antalya'ya gelmeye karar verdim"

" Çocuklarımın odasında hiçbir şey yok, üzerimize giyecek kıyafet bile kalmadı"

ANTALYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Adana'da yakalanan 4 çocuklu Aydoğan çifti, Antalya'ya taşınırken yaşanan kazayla yıkıldı. Çiftin 2 çocuğunun ve depremden kurtardıkları eşyalarının bulunduğu kamyon şarampole uçarak taklalar attı. Feci kazada çocuklardan birisi ağır yaralanırken etrafa saçılan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Yaşandıklarını gözleri dolarak anlatan baba Murat Aydoğan, kazanın ardından giyecek elbiselerinin kalmadığını belirterek duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin üzerinden 6 ay geçti. Depremlerde resmi rakamlara göre 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti. 4.1 milyon kişinin evinden ayrılmasına neden olan felaket, 1.5 milyon kişinin de evsiz kalmasına neden oldu. Depremde hayatları sarsılan ailelerden bir tanesi de 4 çocuklu Murat ve Raziye Aydoğan çifti oldu. Adana Ceyhan'da oturan ailenin yaşadığı ev orta hasarlı tespit edildi. Aydoğan çiftçi, yaşanılanların ardından Antalya'ya gelmeye karar verdi. Murat Aydoğan, Antalya'da bulunan ablasının eşini arayarak kendisine bir iş bulmasını istedi. Eniştesinin çalıştığı otelde iş bulan Murat Aydoğan, önce kendisi şehre geldi sonra ise ailesini getirmek için harekete geçti.

3 gün yoğun bakımın ardından hayata tutundu

Murat Aydoğan, 19 Temmuz'da ailesini getirmek için Antalya'dan Adana'ya dönerek bir kamyon bulup eşyalarını yükledi. Ardından ise iki çocuğu ile eşine bir otobüs firmasından bilet aldı, diğer iki çocuğu ise nakliye kamyonu ile gelmek üzere yola çıktı. Eşyaların yüklü olduğu kamyon Akseki ilçesine geldiği sırada kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada takla atan kamyonda bulunan çiftin büyük iki oğlu Mustafa Emre Aydoğan ile Semih Aydoğan yaralandı. Durumu ağır olan Mustafa Emre önce Akseki Devlet Hastanesine sonra ise önce Manavgat'a oradan da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Akciğerinde kanama, kolunda kırık ve yüzünce çatlama olduğu teşhis edilen çocuk çeşitli operasyonlardan geçti. 3 gün yoğun bakım sürecinin ardından ise taburcu oldu. Yaşanılanları unutmaya çalışan Aydoğan ailesi Kepez ilçesinde 7 bin TL'ye kiraladıkları evde yeniden hayata tutundu. Aile yaşanan bu süreçte oluşan borçlarının ödenmesi için yardım talebinde bulundu.

"Yaşadığımız psikolojiden uzaklaşmak için Antalya'ya gelmeye karar verdim"

Yaşadıklarını anlatan Murat Aydoğan, "Depreme Ceyhan'da yakalandım. Ben şehir dışında bulunuyordum ama eşim ve çocuklarım depremi yaşadı. Sürekli aklım onlarda kaldı. İster istemez psikolojik olarak yıprandık. Evimiz orta hasarlı olduğu tespit edildi. Hem çocuklarımın hayatını kurtarmak hem de yaşadığımız psikolojiden uzaklaşmak için Antalya'ya gelmeye karar verdim. Antalya'da ablam yaşıyordu. Daha önce gezmeye geldim, iş imkanları burada daha iyiydi. Eniştemi arayarak bana iş bulmasını istedim o da bana iş buldu. Sonra buraya gelerek ben işe girdim" dedi.

"3 gün yoğun bakımda kaldı, şu an durumu iyi"

19 Temmuz'da ailesini Antalya'ya getirmek için Adana'ya gittiğini belirten Aydoğan, "Bir kamyonet kiraladım, çocuklarımdan iki tanesine otobüs bileti aldım. Yer bulamadığım için 2 çocuğum nakliye arabası ile geldi. Kamyonet Akseki'de kazaya karışıyor. Kaza haberini alır almaz oraya gittim. Çocuklarımın canlarının sağ olmasına çok sevindim. Çocuklarımdan bir tanesi ağır yaralanmıştı. Önce Akseki Devlet Hastanesine sonra da Manavgat'a getirildi burada karaciğerde kanama teşhis edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesine sevki oldu. Burada ilk müdahalesi yapıldı. 3 gün yoğun bakımda kaldı, şu anda durumu iyi" sözlerine yer verdi.

"Üzerimize giyecek kıyafet bile kalmadı"

Konuşurken gözleri dolan ve olayların üst üste geldiğini belirten Aydoğan, "Eşyalarımızı kazada kaybettik, sonra akrabaların yardımı ile bir kısmını aldık. Geri kalan eşyaları da borçlanarak aldım. Şu anda 180 bin TL'ye yakın borcum var. Çocuklarımın odasında hiçbir şey yok. Üzerimize giyecek kıyafet bile kalmadı" dedi.