Deprem Müzeleri Oluşturulmalıdır

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Yağcı, Türkiye'de deprem müzeciliği ile toplumsal deprem bilinci oluşturulması gerektiğini belirtti. Yağcı, Japonya ve Çin'deki gibi deprem müzeleri oluşturulması gerektiğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ depremi ile müzelerin risk yönetiminde eksik kalındığı noktalar olduğunu belirten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Yağcı, Japonya ve Çin'deki gibi deprem müzeleri oluşturulması gerektiğini belirterek, "Toplumda deprem bilincinin mutlaka oluşturulması gerekiyor. Japonya ve Çin, ibret verecek bir şekilde depremin olduğu yerleri, yolları, binaları müzeleştirmiş. Türkiye'de depremle ilgili ibret verici alanların mutlaka olduğu gibi korunup, müzeleştirilmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda müze ve kültür varlığı olumsuz etkilendi. Depremden etkilenen eserler hızlı müdahale ile koruma altına alınırken, deprem öncesi ve sonrasında müzelerdeki risk yönetimi konusunda eksik kalındığı görüldü. Deprem, sel, savaş gibi risk durumlarında her müzenin kendine göre bir risk yönetimi olması gerektiğini belirten DEÜ Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Yağcı, Türkiye'de deprem müzeciliği ile toplumsal deprem bilinci oluşturulması gerektiğini söyledi.