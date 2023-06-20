Deprem korkularını Kapadokya'da yendiler

NEVŞEHİR - 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkımın meydana geldiği Hatay'da çocukların moral ve motivasyonunu artırmak için Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER)'de çalışmalarına devam ediyor.

Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme Beldesinde faaliyet gösteren Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği bu hafta Hatay'dan gelen deprem zede çocukları ağırladı. Deprem korkusu yaşayan çocukların Kapadokya'da KEYDER tarafından düzenlenen etkinlikler sayesinde moral ve motivasyonlarının artırılması hedefleniyor.

KEYDER tarafından tamamen ücretsiz olarak misafir edilen depremzede çocuklar Kapadokya bölgesini gezerken Peribacalarından yapılmış odalarda konaklıyor. Kaya mekanlarda düzenlenen aktivitelere katılıyorlar.

Deprem travması yaşayan çocukların Kapadokya'da bu travmalarını daha hızlı atlatıklarını söyleyen ve çocuklara gönüllü eğitmenlik yapan Mimar Merve Tekin "Çocuklar ile daha önce de çalışmalarımız oldu. Çocuklarımızı Kapadokya'da ağırlamanın büyük avantajları var. Çocuklar ilk geldiklerinde çok tedirgin oldular. Çünkü duvarları tanımsız, kalınlığı algılanamayan, küçük bir kapıdan girildikleri mekanlar var. Sabah uyandıklarında tüm çocuklar mutluydu. Eğitim aldıkları mekanlarda kaya oyma mekanlar. Çocuklar bu mekanlarda bulunmaktan ve etkinliklere katılmaktan büyük keyif alıyorlar" dedi.

Kaya oyma mekanlarda yapılan etkinliklerde hayallerini resmeden ve anlatan çocukların ortak düşünceleri depreme dayanıklı yapılarda yaşamak.

Kapadokya bölgesinin bu anlamda çok dayanıklı olduğunu söyleyen çocuklar Kapadokya'da çok daha güvende olduklarını söylediler.

Çocuğu ile birlikte etkinliğe katılan Seher Nuraydın Koçak'da yaptığı açıklamada "çocukların cesaretleri arttı. Geçmişte korku dolu anlar yaşadık. Ama eninde sonunda evlerimize girmek zorundayız. Çadır, konteyner bir yere kadar. Çocuklarımızın bu korkularını yenmelerinde peribacalarının çok büyük etkileri oldu" şeklinde konuştu.