Deprem korkularını ata binerek yendiler

NEVŞEHİR - 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar, Kapadokya bölgesinde bulunan atlara binerek deprem stresini atıyorlar.

Kapadokya Engelli Yaşam Derneği'nin düzenlediği etkinliklere katılmak için deprem bölgesi Hatay'dan Kapadokya bölgesine gelen depremzede çocuklar, yaşadıkları deprem korkusunu ata binerek atmaya çalışıyor. Gönüllü eğitmenler eşliğinde önce atlar hakkında bilgi alan çocuklar, daha sonra atlara ata binerek korkularını yenmeye çalışıyor. Gönüllü eğitmen Merve Tekin; "Çocuklarımızı Kapadokya'da ağırlamamızın çok büyük etkisi oldu. Bu bölgede daha önce hiç deneyimlemedikleri çok değişik mekanlar var. Çocuklar ilk başta içeri girme konusunda çok tedirgin oldular. Çocuklar ve anneleri ile birlikte bu çalışmayı yaptık. İlk gün tedirgin olan çocuklar, ikinci gün tek başlarına gitmeyi istediler. Doğa ile birlikte olan yaşam alanları çocuklar üzerinde pozitif etkisi oluyor. Kapadokya'da bu alanlardan birisi. Kapadokya'nın çocuklar üzerinde iyileştirici etkisi olduğunu gözlemliyoruz. Bu gözlemimizi de depremden etkilenen çocuklarımız ile paylaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hatay'dan gelen depremzede Seher Nuraydın Koçak'da yaptığı açıklamada "Çocuklarımız biraz daha cesaretlendi. Çocuklarımızın bunu aşması bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.