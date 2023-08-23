Deprem Konutları İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem konutlarında çalışmalar, 7 gün 24 saat devam ederken, teknoloji devi Baykar'da Hatay'a konut yapıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasar Hatay'ın Antakya ilçesinde oluşmuştu. Antakya'da binlerce insan vefat etmiş, binlerce bina deprem dolayısıyla yıkılmıştı. Neredeyse sağlam binanın kalmadığı enkaz kentte, hayatın normale dönmesi için TOKİ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Gülderen Mahallesi'nde 5 bin 871 deprem konutu yapılacak. Bölgenin yeniden ayağa kalkması için desteklerini esirgemeyen Türkiye'nin teknoloji devi Baykar'da, Gülderen bölgesinde 19 bloktan oluşan 350 deprem konutu inşa ediyor. 2024 yılı Mayıs ayında depremzede vatandaşlara, konutları teslim etmeyi planlayan Baykar'ın şantiyesinde çalışmalar 7 gün 24 saat devam ediyor.

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem konutlarında çalışmalar, 7 gün 24 saat devam ederken, teknoloji deve Baykar'da Hatay'a konut yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasar Hatay'ın Antakya ilçesinde oluşmuştu. Antakya'da binlerce insan vefat etmiş, binlerce bina deprem dolayısıyla yıkılmıştı. Neredeyse sağlam binanın kalmadığı enkaz kentte, hayatın normale dönmesi için TOKİ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Gülderen Mahallesi'nde 5 bin 871 deprem konutu yapılacak.

Türkiye'nin teknoloji devinden bölgeye 350 konut

Bölgenin yeniden ayağa kalkması için desteklerini esirgemeyen Türkiye'nin teknoloji devi Baykar'da, Gülderen bölgesinde 19 bloktan oluşan 350 deprem konutu inşa ediyor. 2024 yılı Mayıs ayında depremzede vatandaşlara, konutları teslim etmeyi planlayan Baykar'ın şantiyesinde çalışmalar 7 gün 24 saat devam ediyor.

"Çalışmalar gece ve gündüz aralıksız devam ediyor"

Gülderen Mahalle Muhtarı Nevzat Yaral, deprem konutlarında çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getirerek "Çalışmalar çok hızlı gidiyor. Çalışmalar gece ve gündüz aralıksız devam ediyor. Sıkıntılar oluyor ama çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarını ger gün görüyoruz. Düzenli ve güzel yapıyorlar. Zemin etütleri yapıldı ve sağlam yapıyorlar bildiğimiz kadarıyla" dedi.

"Rabbim devletimize zeval vermesin"

Gülderen Mahallesi sakinlerinden Osman Elberk, deprem konutlarında yürütülen çalışmalara övgüler yağdırarak "TOKİ'ler başladı, Rabbimin izniyle bitmek üzere Nisan ayında teslim edecekler inşallah. Çalışmalar son hız devam ediyor. Rabbim devletimize zeval vermesin. Vinçleri ve çıkan kuleleri görebilirsiniz. 5-6 binada katlar çıkmış durumda. Herhangi bir sıkıntı yok rabbime şükür. Toplamda 3 bin 200 konut yapılıyor burada" dedi. - HATAY