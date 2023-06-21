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Deprem hasarlı binada çalışan işçi hayatını kaybetti

Deprem hasarlı binada çalışan işçi hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde depremler nedeniyle hasar oluşan binanın dış cephesinde çalışan işçi, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki bir apartmanın dış cephesinde tadilat yapan işçilerden İbrahim Bozat, 5. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan Bozat, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozat, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde depremler nedeniyle hasar oluşan binanın dış cephesinde çalışan işçi, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki bir apartmanın dış cephesinde tadilat yapan işçilerden İbrahim Bozat, 5. kattan aşağı düştü.

Ağır yaralanan Bozat, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bozat, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Yaşam

Devlet Hastanesi Kahramanmaraş Osmaniye Yaşam Haberler

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