Deprem Bölgesindeki Konteynerkentlerde Su Sorunu Devam Ediyor

6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesindeki konteyner ve çadırkentlerde yaşanan sorunlar devam ediyor. Depremde ağır hasar alan illerden Osmaniye'de konteynerkentte yaşanan su kesintisine vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, tuvalet ihtiyaçlarını bile su olmadığı için gideremediklerini belirtti.

6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesindeki konteyner ve çadırkentlerde yaşanan sorunlar devam ediyor. Depremde ağır hasar alan illerden Osmaniye'de konteynerkentte yaşanan su kesintisine vatandaşlar tepki gösterdi.

Osmaniye'de konteynerkentte yaşanan su sıkıntısına tepki gösteren vatandaşlar, dün gece saatlerinde protesto için Dereoba yolunu trafiğe kapattı. Belediyeye tepki gösteren vatandaşlar, tuvalet ihtiyaçlarını bile su olmadığı için gideremediklerini belirtti.

Vatandaşlara konuşan bir yetkili ise "Biz daha kötü günler geçirdik. Bu bir arıza. Patlakları halledelim suyu vereceğiz. Bundan sonra su kesintisi olmayacak" diyerek vatandaşları ikna etmeye çalıştı.