Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir esnaf, deprem bölgesinde takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere kebap ikramında bulundu. Esnaf Mustafa Aktaş, okumanın önemine dikkat çekmek için bu uygulamayı başlattığını belirtti. Teşekkür alan öğrencilere kebap dürüm, taktir alan öğrencilerin ailelerine ise 4 kişilik tepside kebap servis ediliyor.

Deprem bölgesinde takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ilk hediye kebap oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde daha önce yetim ailelere sürekli kebap ikramında bulunan bir esnaf bu kez de deprem bölgesindeki takdir ve teşekkür alan öğrencilere kebap ikramında bulunuyor.

Kahta'da geçtiğimiz yıllarda korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan yardıma muhtaç ailelere de kebap ikram eden esnaf Mustafa Aktaş, şimdi de takdir ve teşekkür getiren öğrencilere kebap ikramında bulunuyor. Teşekkür getiren öğrenciye kebap dürüm verilirken, taktir getiren öğrencilerin ailesine 4 kişilik tepside kebap servis ediyor.

Bu uygulama ile okumanın önemine dikkat çekmeye çalıştığını belirten esnaf Mustafa Aktaş, "Şuanda yaklaşık taktir ve teşekkür belgesi alan yaklaşık 600 öğrenciye kebap ikram ettik. Tabi bu uygulama devam edecek. Belgesini alan gelebilir. Teşekkür alan öğrenciye kebap dürüm ikram ediyoruz. Takdir alan öğrencilere ise ailelerine 4 kişilik tepside kebap ikram ediyoruz. İstiyoruz ki herkes okusun. Vatanına milletine ailesine sahip çıksın. Erdemli bireyler olsunlar. Okumayan insanlar geride kalıyor. Biz de bu uygulama ile okumanın önemine dikkat çekmek istedik."

Kahtalı Esnaf Mustafa Aktaş, bu davranışıyla büyük takdir toplarken, kebapları almak için sıraya geçen öğrenciler ise çok mutlu oldular. - ADIYAMAN