Deprem bölgesi Adıyaman'da, yaz Kur'an kursları başladı

ADIYAMAN 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman'da yaz Kur'an kursları başladı. Adıyaman'da, okulların tatile girmesiyle birlikte cami ve Kur'an kurslarında okul çağındaki kız ve erkek çocuklara Kur'an-ı Kerim dersi verilmeye başlandı. Her yıl okulların tatile girmesinin ardında açılan Kur'an kursları çocuklara, kurs boyunca dini konularda da eğitim veriyor. Mehmet Kırçalı Camiinde kurs gören öğrencileri ziyaret eden müftülük görevlileri, öğrencilerle bir araya gelerek onlarla uzun uzun sohbetler etti. Kur'an kurslarının kentte bulunan hasarsız ve hafif hasarlı tüm camiler ile konteyner kentlerde başlanıldığı belirtildi.