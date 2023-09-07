Denizli Öğrenci Kartı Vize Dönemi Başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu "Denizli Öğrenci Kartı" için vize dönemi başladı. Büyükşehir Belediye, kart sahibi öğrencilerin vize işlemlerini 30 Eylül 2023 tarihine kadar yaptırmaları gerektiği duyuruldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu Denizli Öğrenci Kartlarında vize dönemi bugün itibariyle başladı. 2023-2024 yılı eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Denizli Öğrenci Kartlarının vizesinin mutlak suretle yapılması gerektiği, vizesi yapılmayan kartların kullanılamayacağı açıklandı. Bu çerçevede vize süreci başlayan Denizli Öğrenci Kartları'nın son vize tarihinin ise 30 Eylül 2023 olduğu ifade edildi. Vizesi yapılmayan Denizli Öğrenci Kartlarının 1 Ekim 2023 tarihinden sonra ise geçersiz kart olacağına dikkat çekildi.

Ayrıca resmi ve özel örgün eğitim kurumlarından kayıtlı olup eğitim alan öğrenciler, Üniversite öğrencileri, Yüksek Lisans Öğrencileri Lisansüstü ve Doktora öğrencileri, Mesleki Eğitim Müdürlükleri, Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri, Askeri Lise Öğrencileri, Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri ve ayrıca 2023 yılında mezun olan lise öğrencileri de 1 sene daha yararlanabilecekler. Ayrıca, açık öğretim lise ve açık ilköğretim öğrencilerinin SGK kaydı olmadığını gösteren belge ile öğrenci haklarından yararlanabileceği ifade edildi. Vatandaşların vize işlemlerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait eski Özel İdare Binası karşısında bulunan Valilik Kart Dolum Merkezi, Bayramyeri Meydanı Kart Dolum Merkezi, Pamukkale Üniversitesi Kart Dolum Merkezi ve Çınar Kart Dolum Merkezi'nde yaptırabilecekleri belirtildi. - DENİZLİ