Denizli'nin Buldan ilçesinde traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir traktör, Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Traktörün sürücüsü olan Ömer Battal hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Battal'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.