Denizli'nin Buldan ilçesinde traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti
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Denizli'nin Buldan ilçesinde bir traktör, Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Traktörün sürücüsü olan Ömer Battal hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Battal'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Battal (65) idaresindeki traktör, Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Battal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Battal'ın cenazesi, incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.