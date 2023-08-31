Denizli'nin Buldan ilçesinde kışlık ürünler kurutulmaya başlandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde vatandaşlar, incir, patlıcani bamya, domates, biber ve fasulye gibi kışlık ürünleri kurutmaya başladı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde vatandaşlar, yöresel gıda ürünlerinden incir, patlıcan, bamya, domates, biber ve fasulyeler dizilerek kurutulmaya başlandı. Kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanan ürünler, bahçelerde, evlerde, balkon ve teraslarda asılarak kurutulmaya başlanıldı.

Salça yapımı için alınan domatesler, doğrayıp süzgeçten geçirdikten sonra leğenlerde kıvamına gelene kadar güneşte beklettiklerini belirten Buldanlı ev hanımı Ayşe Dönmez, "Salçayla birlikte kavanozlarda da çiğ domates koyuyoruz. Ayrıca doğradığımız domateslerin üzerine tuz atarak kurumaya bırakıyoruz. Bu şekilde de taze domatesin lezzeti bozulmadan saklanabiliyor. Ayrıca yöremize has fasulye, bamya ve biberi de iplere dizerek kurutuyoruz. Patlıcanları da oyarak kabuklarını dolma yapmak üzere iplere dizerek kurutuyoruz. İncirlerimizi de tepside kuruttuğumuz gibi cips şeklinde keserek kurutuyoruz. Buldan'da nem oranı yüksek olmadığı için kışlık hazırlıklarımız bozulmadan durabiliyor. Bu yıl gıda ürünleri gerçekten çok pahalı. Dizgilik dediğimiz kışlık yiyeceklerin verimi bu yıl hem azaldı, hem de vakti biraz geç kaldı. Bizlerde bütçemize göre alışverişlerimizi yaparak az çok demeden kışlıklarımızı hazırlıyoruz. Allah ağız tadıyla yemeyi nasip etsin" dedi. - DENİZLİ