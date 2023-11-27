Denizli Fatih Mahallesi'nde Hayırsever Muhtar Adayı Toplu Sünnet Şöleni Düzenledi

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde muhtar adayı olan bir hayırsever vatandaş, ihtiyaç sahibi 28 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi. Şölen renkli görüntülere sahne olurken, mehteran eşliğinde yemekli mevlüt ve lokma hayrı da dağıtıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ne muhtar adayı olarak hazırlanan hayırsever bir vatandaş, mahallede ihtiyaç sahibi 28 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi. Mahalle sakinlerin yoğun ilgi gösterdiği şölen renkli görüntülere sahne olurken, mehteran eşliğinde yemekli mevlüt ve lokma hayrı da dağıtıldı.

Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneği gerçekleşti. 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlerde Fatih Mahallesi muhtar adayı olmak için kolları sıvayan Bilal Türkaslan ve ekibi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için toplu sünnet töreni gerçekleştirdi. Fatih Kapalı Pazaryerinde yapılan etkinliğe çocuk ve ailelerin yanı sıra mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Yemekli mevlit ve lokma hayrının verildiği törende 28 çocuk sünnet ettirildi. Palyaçoların, pamuk şekerlerin ve mehteran takımının olduğu etkinlik unutulmaz anların yaşanmasına neden oldu.

"Şükür beklediğimizden daha iyi oldu"

Çocuğunu sünnet şölenine katılan baba İbrahim Oğuz, "Denizli'de Fatih Mahallesi'nde oturmaktayız. Muhtar adayının bütün yaptıkları için teşekkür ederiz. Herkes için sağlık ve mutluluk dilerim. Tören çok kalabalık ve bizim için iyi geçti. Uzun süredir aklımızda böyle güzel bir şölen geçiyordu ve şükür beklediğimizden daha iyi oldu" dedi.

"Umarım böyle etkinlikler sürekli yapılır"

Evladının sünnetine ailecek geldiklerini ve katkı sağlayanlara teşekkür eden anne Sedef Özkan da "Çok kalabalık çok güzel bir yemek oluyor. Burada olduğum için mutluyuz. Umarım böyle etkinlikler sürekli yapılır. Muhtar adayımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Seçimi kazanması halinde her yıl bu tür etkinlikleri düzenleyeceğini ifade eden Fatih Mahallesi muhtar adayı Bilal Türkaslan ise "Mahallemizde onlarca sünnet olmamış çocuk vardı, bunları bir araya getirdik. Toplu sünnet şöleni yapmak istedik. bu fikir benim yıllardır aklımdan geçen bir organizasyondu. Yıllardır bu içimde ukdeydi. Hayalimi gerçekleştirdim takdir bundan sonra mahallenin. Bundan sonra muhtarlığım eğer kazanırsam, o koltukta oturduğum süreçte her yıl düzenlenecektir. Şuan mevcudumuzda 28 tane çocuğumuz var. Umarım diğer dönemlerdeki hedefimiz 280 çocuk" şeklinde konuştu. - DENİZLİ