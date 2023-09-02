Denizli'de yolcu otobüsü kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolcu otobüsünün arkadan çarptığı hafif ticari araç karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştı. Kazada yolcu otobüsü devrilirken, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, ekipler yaralıları hastanelere sevk etti.