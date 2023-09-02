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Denizli'de yolcu otobüsü kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolcu otobüsünün arkadan çarptığı hafif ticari araç karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştı. Kazada yolcu otobüsü devrilirken, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, ekipler yaralıları hastanelere sevk etti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolcu otobüsünün arkadan çarptığı hafif ticari araç karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştı. Kazada yolcu otobüsü devrilirken, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, ekipler yaralıları hastanelere sevk etti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran mevkisi yakınlarında meydana geldi. Muğla'dan Afyonkarahisar'a tekne turu için giden kafilenin taşındığı Melih Turizm'e ait yolcu otobüsü, dönüş yolunda, önündeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştı. Kazada yolcu otobüsü devrilirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Yaşanan can pazarında, ekipler yaralıları kurtararak hastanelere yetiştirmeye çalışırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hafif ticari araçtaki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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