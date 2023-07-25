Denizli'de Yaralı Baykuş ve Kerkenez Tedavi Edilip Doğaya Salındı

Denizli'de yaralı halde bulunan baykuş, kerkenez ve kızıl şahin, tedavi edilmek üzere Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde kuşların uçamama nedeninin güçsüzlük, sinir hasarı ve beslenme sorunları olduğu tespit edildi. Tedavilerinin ardından baykuş ve kerkenez doğaya salındı, kızıl şahinin tedavisi ise devam ediyor.