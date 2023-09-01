Denizli'de Yan Devrilen Traktörün Sürücüsü Önlemler Sayesinde Yara Almadan Kurtuldu

Denizli'de Buldan - Alaşehir Karayolu üzerinde M.T., idaresindeki traktörün kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan traktör karayolunda yan yattı. Sürücü M.T., kazadan tedbir olarak traktörüne yaptırdığı çelik kabin sayesinde burnu bile kanamadan kurtuldu. Ekiplerce kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de yan devrilen traktörün sürücüsü aldığı önlemler sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Denizli'de Buldan - Alaşehir Karayolu üzerinde M.T., idaresindeki traktörün kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan traktör karayolunda yan yattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü M.T., kazadan tedbir olarak traktörüne yaptırdığı çelik kabin sayesinde burnu bile kanamadan kurtuldu. Ekiplerce kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ