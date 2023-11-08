Denizli'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Hüseyin Hıçkıran hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Hıçkıran'ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Hüseyin Hıçkıran idaresindeki 20 HY 480 plakalı traktör, Pınarlar Mahallesi yakınlarında devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri traktörün altında kalan sürücü Hıçkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hıçkıran'ın cesedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.