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Denizli'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Hüseyin Hıçkıran hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Hıçkıran'ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.