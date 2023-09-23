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Denizli'de traktör kazası: Kadın tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Denizli'nin Bekilli ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen Fatma Seçer, römorkun tekerleğinin altında kalarak hayatını kaybetti. Seçer'in cenazesi otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde seyir halindeki traktörden düşerek tekerleğin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Y.S'nin kullandığı 20 NN 579 plakalı traktörde bulunan Fatma Seçer, dengesini kaybederek düştü.

Seçer, römorkun tekerleğinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Seçer'in cenazesi, otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

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