Denizli'de trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 1 Temmuz'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi, kurtarılamadı.
Denizli - Aydın kara yolu Cumhuriyet Mahallesi'nde Bayram A'nın kullandığı 09 DK 245 plakalı otomobille çarpışan 35 ZA 211 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Çullu, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uşak'taki özel bir hastaneye sevk edilen Çullu, 37 gündür tedavisinin sürdüğü yoğun bakım ünitesinde dün yaşamını yitirdi.