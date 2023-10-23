Denizli'de tarlaya uçan araçta 5 kişi ağır yaralandı
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Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 42 HM 952 plakalı araç takla atarak tarlaya devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Denizli'de tarlaya uçan araçtaki 5 kişi ağır yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 42 HM 952 plakalı araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucunda takla atarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam