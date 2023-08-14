Denizli'de Sokak Kedileri Öldürüldü, Hayvanseverler İsyan Etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çöp konteynerinde ölü olarak bulunan 2 yavru sokak kedisinin yanı sıra bir yaralı kedi de bulundu. Hayvanseverlerin isyanına neden olan olayda, polis çalışma başlattı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, çöp konteynerinde 2 yavru sokak kedisi ölü olarak bulundu. Çevredeki aramada bir de yaralı yavru kediyle karşılaşıldı. Beslediği sokak kedilerinin öldürüldüğünü öğrenen hayvansever Rukiye Akçay, gözyaşlarını tutamadı. Hayvan Dostları Derneği Başkanı Bülent Gökçe de duruma tepki göstererek, Sokaktaki dostlarımıza iyi davranalım dedi. Polis, kedileri öldürüp, kötü davranın kişi ya da kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kayaköy Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki çöp konteynerinde 2 ölü sokak kedisi olduğunu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede iki yavru sokak kedisinin darbedilerek, öldürüldüğü belirlendi. İki yavru kedinin cansız bedenleri incelenmek üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Bölgede darbedilmiş bir de yavru kedi bulundu. Yaralı kedi tedavisi için veterinere götürüldü. Polis, kedileri öldürüp, kötü muamelede bulunan kişi ya da kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

'ARTIK YETER, HAYVANLARDAN NE İSTİYORLAR'

Beslediği sokak kedilerinin çöp konteynerinde ölü olarak görüp, gözyaşlarını tutamayan Rukiye Akçay, Evimde de bir kedim var. Kedilerin cansız bedenlerini görünce dehşete düştüm. Artık yeter ne istiyorlar bu hayvanlardan Ne yapmaya çalışıyorlar ifadelerini kullandı.

Olay yerine gelen Denizli Havyan Dostları Derneği Başkanı Bülent Gökçe de Maalesef buradaki dostlarımız dövülerek katledilmiş ve çöpe atılmış. Buradan hayvan düşmanlarına şu söylüyorum; Hiçbir hayvan bir insanı öldürüp, çöpe atmadı bugüne kadar. Sokaktaki dostlarımıza iyi davranalım. Bugün sokaktaki hayvanları katleden, yarın insanları da katleder diye konuştu.