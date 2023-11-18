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Denizli'de Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Denizli kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Bir ağacın park halindeki araçların üzerine devrilmesi sonucu araçlarda hasar oluştu. Ulaşımda aksama yaşandı ve sürücüler su birikintilerinden etkilendi.