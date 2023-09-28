Denizli'de sel felaketi sonrası yıkılan köprü yeniden inşa ediliyor

Denizli'de yaşanan sel felaketi sebebiyle yıkılan Eskihisar Mahallesi'ndeki köprü, Merkezefendi Belediyesi tarafından yeniden inşa ediliyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'Önemli bir ulaşım noktası olan köprüyü yeniden ayağa kaldırmak ve hemşerilerimizin hizmetine sunmak için çalışıyoruz' dedi.

Denizli'de yaşanan sel felaketi sebebiyle yıkılan Eskihisar Mahallesi'ndeki köprü, Merkezefendi Belediyesi tarafından yeniden inşa ediliyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Önemli bir ulaşım noktası olan köprüyü yeniden ayağa kaldırmak ve hemşerilerimizin hizmetine sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Geçen günlerde il genelindeki yoğun yağışın meydana getirdiği sel felaketi ile Eskihisar Köprüsü kullanılamaz hale gelmişti. Afetin ardından hasar alan ev, iş yeri ve vatandaşlara destek olan Merkezefendi Belediyesi, Eskihisar-Pamukkale bağlantı yolu ve bölge için önemli ulaşım noktası olan Eskihisar Köprüsü'nü de tekrardan ulaşıma açmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak köprü tekrar hizmete açılacak.

"DAHA DAYANIKLI VE GÜVENLİ BİR KÖPRÜ YAPILACAK"

Afetten etkilenen vatandaşların da her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Doğan, "Sel felaketi sonucu yıkılan köprümüzün inşasına başladık. Bu önemli proje ile Eskihisar Köprü'müzü ayağa kaldırmak ve hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güvenli ve hızlı bir ulaşım ağı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız" diye konuştu.