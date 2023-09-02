Denizli'de sağanak yağış nedeniyle su birikintisi oluştu, 6 kişi yaralandı

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı cadde ve yollarda su birikintisi oluşmasına neden oldu. Su dolan yollarda araçlar mahsur kaldı ve meydana gelen kazalarda 6 kişi hafif şekilde yaralandı.