Denizli'de otel mutfak yangını

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve otel çalışanların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda otel mutfakta hasar meydana geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Saraylar Mahallesi'nde bulunan bir otelin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve otel çalışanların müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası otele ait mutfakta hasar oluştuğu belirtildi.