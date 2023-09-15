Denizli'de okul servisi ile otomobil çarpıştı: 14 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.