Denizli'de mezarlığa uçan otomobil kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, karşısına çıkan motosiklet ile çarpışan otomobilin mezarlığa uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir'den memleketi Denizli'ye doğru seyir haline olan Mehmet Şandede idaresindeki otomobil, Karahisar Mahallesi'ne geldiği esnada karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü Adem Gökin ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Adem Gökin motosikletiyle yola savrulurken, otomobil ise yol kenarındaki mezarlığa uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede iki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerine hızlıca giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tavas İtfaiye Şubesi ekibi, otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumunda bulunan yaralı Hatice G.'yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Hatice G.'yi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İki sürücünün cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ile motosiklet, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ