Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Mermer Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Abone Ol

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan işçi Tayfur Karademir, üzerine düşen mermerin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karademir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İşçinin cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra otopsi için hastaneye gönderildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti.

İlçenin Kale Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Tayfur Karademir'in (34) üzerine, ocaktan elde edilen büyük bir mermer düştü.

Taşınması sırasında düşen mermerin altında kalan işçiyi fark edenler durumu112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi Karademir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Karademir'in cenazesi mermerin altından itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ölen işçisin cesedi, polis ve cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Yaşam

Pamukkale İtfaiye Denizli İtfaiye Acil Durum Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title