Denizli'de Mermer Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan işçi Tayfur Karademir, üzerine düşen mermerin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karademir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İşçinin cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra otopsi için hastaneye gönderildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti.
İlçenin Kale Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Tayfur Karademir'in (34) üzerine, ocaktan elde edilen büyük bir mermer düştü.
Taşınması sırasında düşen mermerin altında kalan işçiyi fark edenler durumu112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi Karademir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Karademir'in cenazesi mermerin altından itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ölen işçisin cesedi, polis ve cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.