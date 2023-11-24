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Denizli'de Mermer Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan işçi Tayfur Karademir, üzerine düşen mermerin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karademir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İşçinin cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra otopsi için hastaneye gönderildi.