Denizli'de Lavanta Hasadı Başladı

Denizli'de 35 dekarlık alana dikilen "Mor güzellik" olarak da bilinen lavantalarda hasat başladı. Lavanta bahçesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da, özenle yetiştirilen bahçenin gelecek dönemlerde daha da gürleşmesi ve ilçenin daha da güzelleşmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde birçok çalışma gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi, ilçenin güzelleşmesi adına Yenişafak Mahallesi'ne kurulan lavanta bahçesinde hasat başladı. Baharın gelmesiyle birlikte yapılan bakımlarının ardından dikilen 15 bin adet lavantanın hasadı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, toplanan lavantaların yağı çıkartıldıktan sonra şişelenecek ve Merkezefendi Lavanta Bahçesi'nin kokusunu taşıyacak. Yaklaşık 35 dekarlık alandan oluşan ve üçüncü kez hasadı yapılan Lavanta Bahçesi, Merkezefendi'ye renk katmaya ve seyir terasları, yürüyüş yolları, otopark alanı, salıncak, masa, televizyon ve resim çerçevesi gibi objelerle birlikte vatandaşa hizmet etmeye devam edeceği de öğrenildi.

"Renk ve kokusuyla ilçemize güzellik katıyor"

Gerçekleştirilen lavanta hasadıyla ilgili açıklamalarda bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, lavantaların renk ve kokusuyla kente güzellik kattığını belirtti. Başkan Şeniz Doğan, "Lavantalarımız, ilçemize görsel anlamda büyük katkı sağlıyor. Hem doğal güzellik hem de kurak toprakları üretime dönüştürmek için hayata geçirdiğimiz lavanta bahçemiz, ilçemizi güzelleştiriyor. Yaz boyunca ziyaretçilere açık tutulan ve hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği, bol bol fotoğraf çektirdikleri lavanta bahçemizde hasat yapılıyor. Bugün özenle yetiştirdiğimiz bahçemizin gelecek dönemlerde daha gür yetişmesi için hasat işlemlerimizi yapıyoruz. İlçemizi daha da güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ