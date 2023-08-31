Denizli'de Kuyuya Düşen Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kuyuya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Küçük çocuklar tarafından duyulan kedi sesi üzerine yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen ekipler, kuyuya inerek kediyi sıyrıklarla yaralı halde kurtardı. Yaralı kedi tedavi altına alındı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir bahçede top oynayan küçük çocuklar, bölgede bulunan bir kuyu içerisinden kedi sesi duydu. Kuyuya bakıp yavru bir kedi gören çocuklar, ailelerine giderek haber verdi. Ebeveynlerin ihbarı sonrasında itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kuyuya merdiven yardımıyla inen ekipler, mahsur kalan kediyi ufak sıyrıklarla yaralı halde kurtardı. Yaralı kedi tedavi altına alınırken sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ