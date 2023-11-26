Denizli'de Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu ve Ağaçları Devirdi

DENİZLİ'de gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar kent merkezinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bazı caddeler trafiğe kapanırken, ekipler kapanan caddeleri açmak için çalışma başlattı.

Denizli'de saat 02.00 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgar özellikle kent merkezinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Merkezefendi ilçesi Kaynarca Caddesi'nde bir iş yerinin yaklaşık 200 metrekare genişliğindeki çatısı yerinden sökülerek uçtu. Tamamı uçan çatı nedeniyle cadde trafiğe kapandı. Polis ekipleri olası bir kazaya karşı caddede önlem aldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı caddelerde ağaçlar yerinden söküldü ya da zayıf yerlerinden koparak trafiğin kapanmasına neden oldu. Kuşpınar Mahallesi'nde bir caminin bahçesinde bulunan çınar ağacının dalı kırıldı. İki sokak trafiğe kapanırken, bir hafif ticari araçta kopan parçaların üzerine düşmesi sonucu hasar gördü. Koşuyolu Caddesi'nde de iki ağaç yerinden sökülerek yola devrildi. Trafik ekipleri herhangi bir kazaya karşı cadde ve yollarda önlem aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve yollarda devrilen ağaç parçalarını temizleyip, trafiğe tekrar açtı. (DHA)