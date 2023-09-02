Denizli'de kum yüklü kamyon ile otobüs çarpıştı: 6 ölü

1)KARŞI ŞERİDE GEÇEN KUM YÜKLÜ KAMYON, YOLCU OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI: 6 ÖLÜ

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kum yüklü kamyon, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada 6 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki demir bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Her iki aracın şarampole devrildiği kazada, 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan 1'i daha doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.