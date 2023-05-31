Denizli'de kaybolan yaşlı kadın 3 gün sonra sağ olarak bulundu

Denizli'nin Bekilli ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 75 yaşındaki Ayşe Koç, 12 kilometre uzaklıkta bölgede hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından sağ olarak bulundu.

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde 3 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 75 yaşındaki Ayşe Koç, 12 kilometre uzaklıkta bölgede hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından sağ olarak bulundu.

Gömce Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Koç, 3 gün önce mantar toplamak amacıyla gittiği ormandan geri dönmedi.

Eşi Ahmet Koç'un ihbarı üzerine bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Afad, jandarma komandolar ve mahalle halkının da katılımıyla arama yapıldı. Yapılan aramalarda Koç'a ait hiçbir ize rastlanmadı. Bugün, Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan bir çoban, jandarmaya yaşlı bir kadın bulduğunu bildirdi. İhbar üzerine çoban çadırının bulunduğu yere gelen ekipler, yaşlı kadının Ayşe Koç olduğunu belirledi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Koç'un kaybolduğu yere yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki ormanda çobanla karşılaştığı öğrenildi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden sendeyle indirilen Koç, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çal Devlet Hastanesi'ne götürüldü.