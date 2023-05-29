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Denizli'de kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama çalışmalarına ara verildi

Denizli'de kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama çalışmalarına ara verildi

Yaşam Haberleri

Denizli'nin Bekilli ilçesinde dün mantar toplamak için ormana gittikten sonra haber alınamayan 75 yaşındaki Ayşe Koç'un bulunması için başlatılan çalışmalara yarın sabah devam edilecek.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde dün mantar toplamak için ormana gittikten sonra haber alınamayan 75 yaşındaki Ayşe Koç'un bulunması için başlatılan çalışmalara yarın sabah devam edilecek.

Gömce Mahallesi'nde dün mantar toplamak için ormana giren Ayşe Koç'tan (75) haber alamayan eşi, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Dron da kullanılan arama çalışmalarına, havanın kararması ve yağmurun da etkisiyle ara verildi.

Çalışmaların yarın sabah tekrar başlayacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Yaşam

Ayşe Koç Bekilli Denizli Yaşam Haberler

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