Denizli'de Karavan ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4'ü Çocuk 9 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karavan ile hafif ticari araç çarpıştı ve 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

Denizli'de karavan ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 9 kişi yaralandı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hafif ticari araç ile karavanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki Y.K. yönetimindeki 20 LE 484 plakalı hafif ticari araç, İ.M. hakimiyetindeki 14 ABU 619 plakalı karavan ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç, yol kenarına savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, kazaya karışan araçta bulunan 4'ü çocuk olmak üzere 9 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden 9 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hasar alan araçların çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yol, 1 saat sonra tekrardan trafiğe açıldı.