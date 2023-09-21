Denizli'de çiftlik yangınında samanlar alev alev yandı

Denizli'nin Yukarı Karakurt Mahallesi'nde bir çiftlikte çıkan yangında, ahırın yanında bulunan balya halindeki samanlar alev alev yandı. Çiftlikte bulunan çok sayıda hayvan ise zarar görmeden son anda kurtarıldı.

Denizli'de bir çiftlikte çıkan yangında, ahırın yanında bulunan balya halindeki samanlar alev alev yandı. Çiftlikte bulunan çok sayıda hayvan ise zarar görmeden son anda kurtarıldı.

Denizli'nin Yukarı Karakurt Mahallesi'nde bir çiftlikte ahır yanında bulunan samanlar, henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Alevlerin büyümesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken çıkan dumanlar ise kentin farklı yerlerinden gözüktü. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangın söndürülürken çiftlikte bulunan çok sayıda hayvan da alevlerden son anda kurtarıldı. Yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ