Denize düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler

İstanbul'da bir yolcu, bindiği vapurdan Haydarpaşa açıklarında düştü. Yolcuya can simidi atan personel seferine devam ederken düşen yolcuyu Sahil güvenlik ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vapurdan denize düşen yolcu sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Vapurdan denize düşen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

İSTANBUL - İstanbul'da bir yolcu, bindiği vapurdan Haydarpaşa açıklarında düştü. Yolcuya can simidi atan personel seferine devam ederken düşen yolcuyu sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Hasteneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Kadıköy'de saat 14.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir yolcu, hareket halindeki vapurdan Haydarpaşa açıklarındayken denize düştü. Vatandaşlar durumu personele bildirdi. Vapurdaki personel denize düşen yolcuya can simidi atarak seferine devam etti. İhbar üzerine gelen sahil güvenlik ekipleri, denize düşen yolcuyu kurtardı.

Hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Vatandaş kamerasındaki görüntülerde ise denize düşen kadının yardım çığlıkları duyuluyor.