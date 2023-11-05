Üsküdar'da bilinmeyen bir nedenle denize düşen vatandaşı balıkçılar kurtardı. Olay, akşam saatlerinde İstanbul Üsküdar sahilinde yaşandı. Vatandaşın denize düştüğünü gören çevredeki kişiler deniz polisine haber verdi. Denizin içinde yardım bekleyen vatandaşın yardımına bir balıkçı teknesi yetişti. Kurtulması için denize can simidi atan balıkçılar ardından denize düşen vatandaşı tekneye çekerek kurtardılar. Balıkçı teknesi karaya getirilen vatandaş ambulans ekiplerine teslim edildi.

Denize düşen vatandaşı balıkçılar kurtardı

İSTANBUL - Üsküdar'da bilinmeyen bir nedenle denize düşen vatandaşı balıkçılar kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Üsküdar sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Üsküdar sahilinde bilinmedik bir sebepten dolayı bir vatandaş denize düştü. Vatandaşın denize düştüğünü gören çevredeki kişiler deniz polisine haber verdi. Denizin içinde yardım bekleyen vatandaşın yardımına bir balıkçı teknesi yetişti. Kurtulması için denize can simidi atan bakıçılar ardından denize düşen vatandaşı tekneye çekerek kurtardılar. Balıkçı teknesi karaya getirilen vatandaş ambulans ekiplerine teslim edildi.