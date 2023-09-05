Denize atılan kahve ambalajını kendine yuva yapan ahtapot yavrusu dalış yapan öğrencileri şaşkına uğrattı

Ambalajı eliyle parçalayıp ahtapotu doğal ortamına salan profesör, çevreyi kirletenlere tepki gösterdi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu :

-"Doğayı kirleten kendini kirletir"

ANTALYA - Antalya'da hazır kahve ambalajını kendisine yuva seçerek içine giren ahtapot yavrusu, dalış yapan öğrencileri şaşkınlığa uğrattı. Ambalajı yırtıp yavruyu doğal ortamına bırakan profesör, denizleri kirleten duyarsız vatandaşlara, "Çocuklarının geleceğini kirletiyorlar. Gelecekte yiyecekleri balıkların üzerinden aktarım geçecek kendilerine. Bir yerde insanoğlu kendini kirletiyor. Doğayı kirleten kendini kirletir" sözleriyle seslendi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı Sahili açıklarında öğrencileriyle birlikte eğitim dalışı gerçekleştirdi. Dalış esnasında öğrenciler ve Gökoğlu, denizin dibinde 2'si bir arada kahve ambalajının hareket ettiğini fark etti. Prof. Dr. Gökoğlu'nun eliyle açtığı ambalajdan yavru ahtapot çıktığını gören öğrenciler büyük şaşkınlık yaşadı. Ahtapot yavrusu tekrar doğal ortamına salındı.

"Doğayı kirleten kendini kirletir"

Deniz ekosistemindeki plastik atıkların zararlarına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Ahtapotun saklanacağı alanlar kayalıklar, kum içi ve çakıl aralarıdır. Poşetin içini kendine saklanacak yer bulmuş. Olmaması gereken bir şey. Suyun içinde bu tür ambalaj atığı çok miktarda var" dedi.

Çevreyi kirleten duyarsız vatandaşlara da seslenen Gökoğlu, "Atmasınlar. Çocuklarının geleceğini kirletiyorlar. Gelecekte yiyecekleri balıkların üzerinden aktarım geçecek kendilerine. Bir yerde insanoğlu kendini kirletiyor. Doğayı kirleten kendini kirletir" ifadelerini kullandı.