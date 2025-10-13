Haberler

Denizden Kurtarılan Yavru Kediler Hayat Sevinci Yaşattı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize düşen yavru kediler, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Bir kedi palete tutunarak, diğeri ise halatla çekilerek denizden çıkarıldı.

Erdek Limanı'nda denize düşen yavru kedileri görenler, hayvanların üstüne çıkması için denize palet atıp, itfaiyeye haber verdi. Kedilerden biri palete tutunarak sürüklenmekten kurtuldu. Diğer yavru kedi için Sahil Güvenlik ekipleri devreye girdi. Sürüklenen kedi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından kayığa alınırken, palete tutunan kedi için itfaiye ekipleri hayat uzattı. Halata tutunan kedi, çekilerek denizden çıkarıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber: Basri Tuncay ERTAN

Kamera: ERDEK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
