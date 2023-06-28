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Denizden buzdolabı çıktı

Yaşam Haberleri

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kurbağlı sahili açıklarında deniz yüzeyinde yüzer vaziyette görülen buzdolabı herkesi şaşırttı. Kıyıdaki balıkçılar, cismin rüzgarın etkisiyle karşı kıyıdan gelmiş olabileceğini ya da herhangi bir yük gemisinden denize düşmüş olabileceğini tahmin ediyorlar.

Denizden buzdolabı çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kurbağlı sahili açıklarında deniz yüzeyinde yüzer vaziyette görülen buzdolabı herkesi şaşırttı.

Erdek ilçesinde Kurbağlı sahili açıklarında denizden 50 metre açıkta görülen cismin önce ne olduğu anlaşılamadı, hemen ardından Kurbağlı sahili deniz güvenlik şeridinin olduğu alana ulaşan Erdek Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yüzer vaziyetteki cismin bir buzdolabı olduğu anlaşıldı ve denizden çıkarıldı. Kıyıdaki balıkçılar, "Denizden buzdolabı da çıktığını da gördük. Rüzgarın etkisiyle karşı kıyıdan gelmiş olabilir ya da herhangi bir yük gemisinden denize düşmüş olabilir diye tahmin ediyoruz" şeklinde açıklama yaptılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - Yaşam

Balıkesir Erdek Yaşam Haberler

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