Denizde yüzerken yılan bacağına dolandı

DÜZCE – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde yüzen bir kişinin bacağına yılan sarıldı. Kıyıya çıkan vatandaş, yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da denizde yüzen bir kişinin bacağına yılan sarıldı. Yüzdüğü esnada bacağına bir şeylerin dolandığını fark eden vatandaş, hemen karaya çıktı. Kıyıya çıktığında bacağındaki yılanı fark eden şahsı yılan ısırdı. O anları kayda alan vatandaşın yanına gelenlere, "Mendireğin orada yüzerken bir anda bacağıma yapıştı. Buradan bacağımı da ısırdı. Şimdi biraz kendime geleyim doğal hayatına bırakacağım" dediği duyuldu.

Yılan, vatandaş tarafından daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.