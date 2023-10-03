Denizde oluşan dev hortum böyle görüntülendi
Ordu'nun Ünye ilçesinde deniz üzerinde oluşan dev hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum, karaya ulaşmadan son buldu ve muhtemel bir faciayı önledi.
Denizde oluşan dev hortum böyle görüntülendi
ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde deniz üzerinde hortum oluştu. Vatandaşlar, dev hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İlçenin Cevizdere Mahallesi Ünye Limanı Sahili'nde deniz üzerinden başlayan hortum karaya ulaşmadan son buldu. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar yaşanan olayla ilgili tedirgin olurken, hortumun karaya ulaşmaması, meydana gelebilecek muhtemel bir faciayı önledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam