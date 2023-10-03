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Denizde oluşan dev hortum böyle görüntülendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde deniz üzerinde oluşan dev hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum, karaya ulaşmadan son buldu ve muhtemel bir faciayı önledi.