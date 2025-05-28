Denizde Fenalaşan Letonyalı Turist Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki Letonyalı turist Juris Ivanovs, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ivanovs'un doğum gününe 9 gün kalmıştı.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denizde fenalaşarak boğulma tehlikesi atlatan Letonyalı turist Juris Ivanovs (70) hastanede hayatını kaybetti. Tatil için Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesine gelen Letonyalı Juris Ivanovs, dün öğle saatlerinde girdiği denizde fenalık geçirdi. Durumu fark eden çevredekilerin çabasıyla kıyıya çıkarılan Ivanovs, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen Ivanons kurtarılamadı. Ivanovs'un 9 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.
Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam