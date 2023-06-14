Denizde boğulan üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Cansız bedeni 2 gün sonra bulunmuştu: Annesi gözyaşlarına boğuldu, babası ayakta durmakta güçlük çekti

KOCAELİ - Kocaeli'den Tekirdağ'a arkadaşlarıyla birlikte gezmeye giden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, girdiği denizde boğulmuş, cesedi 2 gün sonra bulunmuştu. Bugün Kocaeli'de cenaze namazı kılınan genç, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Anne gözyaşlarına boğulurken baba ise ayakta durmakta güçlük çekti.

12 Haziran'da arkadaşlarıyla birlikte Kocaeli'den Tekirdağ'a giden Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Adem Ocak (21), serinlemek girdiği denizde kaybolmuş ve arama çalışmaları başlamıştı. Yapılan çalışmalar sonrasında 2 günün sonunda denizden cesedi çıkarılan Ocak, morga kaldırıldıktan sonra ailesine teslim edildi.

Baba ayakta durmakta zorlandı

Bugün ailesi tarafından teslim alınan üniversite öğrencisi Ocak'ın cenazesi Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Deva Ulu Cami'ne getirildi. Üniversiteli gencin cenaze namazına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, üniversite arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazında gencin babası ve kardeşi cenaze namazında ayakta kalmakta zorlandı. Rahatsızlanan anne Ocak'a ise sağlık ekipleri müdahale etti. Kılınan cenaze namazının ardından oğlunun tabutunu omuzlayan baba Erdal Ocak, en zor görevini yerine getirdi.

Gencin cenazesi gözyaşları içinde Şekerpınar Mezarlığına defnedildi.